Вагенкнехт рассказала, во сколько уже обошелся немцам конфликт на Украине
21:50 31.05.2026
Вагенкнехт рассказала, во сколько уже обошелся немцам конфликт на Украине

Вагенкнехт: конфликт на Украине уже обошелся немцам более чем в 100 млрд евро

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Украине обошелся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро, заявила Сара Вагенкнехт.
  • В этом году Киеву будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь, а также кредит от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, из которых более 23 миллиардов евро лягут на плечи немецких налогоплательщиков.
  • Она призвала правительство ФРГ выступить с дипломатической инициативой, направленной на завершение конфликта, и выразила мнение о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляемая им партия ХДС ведут политику "против собственного народа".
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине уже обошелся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Война на Украине уже обошлась немецким налогоплательщикам в более чем 100 миллиардов евро. Только в этом году в Киев будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Лидер партии ССВ отметила, что к выделяемым Киеву в этом году 11 миллиардам также добавляется и кредит от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. В приложенном к сообщению видеообращении Вагенкнехт отметила, что из выделяемых ЕС 90 миллиардов на плечи немецких налогоплательщиков лягут более 23 миллиардов евро.
В этой связи Вагенкнехт указала на предложение депутата от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберта Реттгена, который заявлял, что Украине нужно выделить еще больше средств сверх согласованного кредита ЕС.
"Нет, не нужно выделять еще миллиарды немецких налогоплательщиков на коррумпированное правительство (Владимира – ред.) Зеленского в Киеве", - написала глава ССВ.
Вагенкнехт заявила, что правительство ФРГ должно выступить с дипломатической инициативой, направленной на завершение конфликта. Согласно заявлению лидера ССВ, канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляемая им партия ХДС ведут политику "против собственного народа" и должны быть отстранены от власти.
"Честно говоря, Мерц - действительно лучший канцлер, который когда-либо был у Украины", - добавила Вагенкнехт в видеообращении.
ЕС в декабре 2025 года решил предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Выплаты должны начаться в середине июня. Киев должен будет вернуть эти деньги, если Россия выплатит репарации.
