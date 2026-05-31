Вагенкнехт рассказала, во сколько уже обошелся немцам конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Конфликт на Украине обошелся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро, заявила Сара Вагенкнехт.

В этом году Киеву будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь, а также кредит от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, из которых более 23 миллиардов евро лягут на плечи немецких налогоплательщиков.

Она призвала правительство ФРГ выступить с дипломатической инициативой, направленной на завершение конфликта, и выразила мнение о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляемая им партия ХДС ведут политику "против собственного народа".

БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине уже обошелся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

"Война на Украине уже обошлась немецким налогоплательщикам в более чем 100 миллиардов евро. Только в этом году в Киев будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х

Лидер партии ССВ отметила, что к выделяемым Киеву в этом году 11 миллиардам также добавляется и кредит от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. В приложенном к сообщению видеообращении Вагенкнехт отметила, что из выделяемых ЕС 90 миллиардов на плечи немецких налогоплательщиков лягут более 23 миллиардов евро.

В этой связи Вагенкнехт указала на предложение депутата от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза ( ХДС Норберта Реттгена , который заявлял, что Украине нужно выделить еще больше средств сверх согласованного кредита ЕС.

"Нет, не нужно выделять еще миллиарды немецких налогоплательщиков на коррумпированное правительство (Владимира – ред.) Зеленского в Киеве", - написала глава ССВ.

Вагенкнехт заявила, что правительство ФРГ должно выступить с дипломатической инициативой, направленной на завершение конфликта. Согласно заявлению лидера ССВ, канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляемая им партия ХДС ведут политику "против собственного народа" и должны быть отстранены от власти.

"Честно говоря, Мерц - действительно лучший канцлер, который когда-либо был у Украины", - добавила Вагенкнехт в видеообращении.