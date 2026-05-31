Украина получила еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Украина получила еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинские власти.
Министр обороны Украины Михаил Федоров в апреле сообщал о согласовании с Германией трех документов о поставках и финансировании производства вооружения на 4 миллиарда евро. Он уточнил, что ФРГ профинансирует закупку нескольких сотен ракет для используемых ВСУ комплексов ПВО Patriot, а также оплатит поставку Украине 36 пусковых установок IRIS-T.
"Украина вчера получила новую пусковую установку системы ПВО IRIS-T от Германии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
ВС РФ неоднократно уничтожали такие пусковые установки. В частности, 5 мая Минобороны РФ сообщало, что российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожили ЗРК IRIS-T немецкого производства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.