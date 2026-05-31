"Приведет к победе". На Западе заявили о парадоксальной ситуации на СВО
06:29 31.05.2026 (обновлено: 06:31 31.05.2026)
"Приведет к победе". На Западе заявили о парадоксальной ситуации на СВО

Профессор Миршймер: чем больше упорствует Украина, тем хуже для нее

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Европа продолжает разжигать конфликт, хотя Украине необходимо заключение мира с Россией.
  • По мнению Миршаймера, лучшее, что может сделать Евросоюз для себя и Украины — прекратить конфликт.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украине необходимо заключение мира с Россией, но Европа продолжает разжигать конфликт, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Вряд ли кто-то из власть имущих в ЕС считает, что прекращение конфликта отвечает интересам Европы и Украины. Но продолжение конфликта не в интересах Украины. Все заявления о том, что Украина борется за демократию, что Запад должен продолжать ее поддерживать, а Украина должна сражаться до победного конца, вряд ли приведут к победе. <…> Они не победят русских. И как сейчас ясно дают понять русские, чем упорнее Украина противостоит России, тем хуже для нее", — отметил он.
По мнению Миршаймера, лучшее, что может в сложившейся ситуации сделать Евросоюз как для себя, так и для Украины, — прекратить этот конфликт.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска в ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России нанесли групповой удар, поразив дронами и высокоточным оружием большой дальности военные аэродромы, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.
Украинская армия за сутки потеряла более 1320 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 75 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и четыре станций радиоэлектронной борьбы.
В миреУкраинаРоссияЕвропаДжон МиршаймерЧикагский университетЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
