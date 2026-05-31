Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Европа продолжает разжигать конфликт, хотя Украине необходимо заключение мира с Россией.
- По мнению Миршаймера, лучшее, что может сделать Евросоюз для себя и Украины — прекратить конфликт.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украине необходимо заключение мира с Россией, но Европа продолжает разжигать конфликт, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Вряд ли кто-то из власть имущих в ЕС считает, что прекращение конфликта отвечает интересам Европы и Украины. Но продолжение конфликта не в интересах Украины. Все заявления о том, что Украина борется за демократию, что Запад должен продолжать ее поддерживать, а Украина должна сражаться до победного конца, вряд ли приведут к победе. <…> Они не победят русских. И как сейчас ясно дают понять русские, чем упорнее Украина противостоит России, тем хуже для нее", — отметил он.
По мнению Миршаймера, лучшее, что может в сложившейся ситуации сделать Евросоюз как для себя, так и для Украины, — прекратить этот конфликт.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска в ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России нанесли групповой удар, поразив дронами и высокоточным оружием большой дальности военные аэродромы, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.
Украинская армия за сутки потеряла более 1320 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 75 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и четыре станций радиоэлектронной борьбы.