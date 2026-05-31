Турция должна сохранить свой подход к конфликту на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 31.05.2026
23:05 31.05.2026
Турция должна сохранить свой подход к конфликту на Украине, считает эксперт

Йылмаз: Турция должна сохранить сбалансированный подход к конфликту на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз считает, что Турция должна сохранить сбалансированную политику по конфликту на Украине и избежать вовлечения в возможную эскалацию в Черном море.
  • По мнению аналитика, напряженность между НАТО и Россией на пространстве от Балтийского до Черного моря вступает в новую, более опасную фазу.
АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Турция должна избежать вовлечения в возможную эскалацию в Черном море и сохранить сбалансированную политику по конфликту на Украине, основанную на национальных интересах, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
МИД Турции сообщил 29 мая об атаке беспилотника на принадлежащее турецкому владельцу судно в Черном море, в результате которой были ранены два человека. Анкара заявила, что довела до сторон свою обеспокоенность возможной эскалацией в регионе.
"Важнейшей задачей является защита режима Монтрё, неучастие в войне в Черном море и продолжение политики баланса, ориентированной на национальные интересы", — заявил аналитик.
По его мнению, напряженность между НАТО и Россией на пространстве от Балтийского до Черного моря вступает в новую, более опасную фазу.
По мнению аналитика нынешняя ситуация напоминает периоды, предшествовавшие мировым войнам. Вместе с тем, по его словам, современные риски усугубляются наличием ядерного оружия, гиперзвуковых ракет, беспилотников и боевых систем с элементами искусственного интеллекта.
С начала специальной военной операции на Украине Турция воспользовалась полномочиями, предоставленными конвенцией, и закрыла проливы для прохода военных кораблей. Минобороны страны неоднократно отмечало, что применение положений конвенции стало правильным решением, обеспечившим стабильность в регионе.
Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, закрепляет свободу прохода торговых судов через проливы в мирное и военное время, но устанавливает разные режимы плавания. Документ ограничивает пребывание военных кораблей нечерноморских государств в акватории до трёх недель. В чрезвычайных ситуациях Турция может ограничить или запретить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
