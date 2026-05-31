Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Турции сообщило о россиянке, пострадавшей в ДТП с автобусом - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 31.05.2026 (обновлено: 17:36 31.05.2026)

Посольство в Турции сообщило о россиянке, пострадавшей в ДТП с автобусом

© Фото : Denizli Büyükşehir ItfaiyesiНа месте ДТП с автобусом туркомпании в Турции
На месте ДТП с автобусом туркомпании в Турции - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Denizli Büyükşehir Itfaiyesi
На месте ДТП с автобусом туркомпании в Турции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Турции сообщило о ранении россиянки в ДТП с автобусом.
  • Девушку госпитализировали.
  • Посольство в Турции находится на связи с местными властями и пострадавшей россиянкой, ей оказывается необходимая консульская поддержка.
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Турции сообщило о ранении россиянки в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, она госпитализирована, сообщило российское диппредставительство.
Ранее газета Bir Gün сообщала, что автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту ИзмирАнталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли, после чего загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло восьми человек, среди жертв оказался ребенок. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести.
"В результате ДТП в районе Сарайкёй провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли 8 человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А.М. 30.12.2006 г.р., она была доставлена в больницу. Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка", - говорится в заявлении российского диппредставительства в Telegram.
Последствия ДТП с участием трех легковушек и маршрутки в Московской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с маршруткой
Вчера, 11:31
 
В миреРоссияТурцияДенизли (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала