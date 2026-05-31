Посольство в Турции сообщило о россиянке, пострадавшей в ДТП с автобусом

АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Турции сообщило о ранении россиянки в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, она госпитализирована, сообщило российское диппредставительство.
Ранее газета Bir Gün сообщала, что автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли, после чего загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло восьми человек, среди жертв оказался ребенок. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести.
"В результате ДТП в районе Сарайкёй провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли 8 человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А.М. 30.12.2006 г.р., она была доставлена в больницу. Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка", - говорится в заявлении российского диппредставительства в Telegram.