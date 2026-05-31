Россиян, предварительно, нет среди жертв или пострадавших в ДТП в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Турции пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся, число погибших достигло восьми человек.
- По предварительным данным, россиян нет пострадавших.
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Россиян, по предварительным данным, нет среди жертв или пострадавших ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета города Денизли.
Ранее газета Bir Gün сообщала, что пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли, после чего загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло восьми человек, среди жертв оказался ребенок.
"Предварительно все жертвы ДТП являются гражданами Турции. Но расследование инцидента продолжается", - сказал представитель муниципалитета по телефону.
Посольство РФ ранее сообщило, что выясняет, есть ли российские граждане в числе жертв или раненых в ДТП.