Рейтинг@Mail.ru
Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:50 31.05.2026 (обновлено: 11:33 31.05.2026)
Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

Синоптик Юртташ: жара в Турции может обновить многолетние рекорды

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Анталье
Девушка на пляже в Анталье - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Девушка на пляже в Анталье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метеоролог Ихсан Юртташ сообщил, что жара в Турции в этом году может обновить многолетние рекорды.
  • Наиболее высокая температура ожидается на побережьях Средиземного и Эгейского морей, где в июле и августе температура может регулярно превышать 40 градусов в дневные часы.
  • Туристам следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня и соблюдать питьевой режим.
АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Жара в Турции в этом году может обновить многолетние рекорды, сообщил РИА Новости метеоролог Ихсан Юртташ.
«
"Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции. В ряде регионов показатели могут приблизиться к рекордным значениям или превысить их. Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары", — заявил он.
Панорамный вид на город Урла в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет
30 мая, 20:16
Наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. В июле и августе столбики термометров там могут регулярно превышать 40 градусов в дневные часы. Специалист отметил, что высокая влажность воздуха на курортах будет дополнительно усиливать ощущение жары.
Также такая погода ожидается на побережье Эгейского моря, в том числе в районах Бодрума, Мармариса и Кушадасы. По оценке Юртташа, количество дней с экстремально высокими температурами этим летом может оказаться выше средних многолетних значений.
Метеоролог рекомендовал туристам избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, соблюдать питьевой режим и внимательно относиться к предупреждениям местных властей и метеослужб. Особенно осторожными следует быть пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Отдыхающие на набережной - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Море зовет: популярные маршруты и лучшие цены на летний отдых
Вчера, 08:00
 
ТуризмТурцияСредиземное мореАнталья (провинция)Новости - ТуризмПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала