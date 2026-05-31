Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Жара в Турции в этом году может обновить многолетние рекорды, сообщил РИА Новости метеоролог Ихсан Юртташ.

Метеоролог рекомендовал туристам избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, соблюдать питьевой режим и внимательно относиться к предупреждениям местных властей и метеослужб. Особенно осторожными следует быть пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.