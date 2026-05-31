Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Жара в Турции в этом году может обновить многолетние рекорды, сообщил РИА Новости метеоролог Ихсан Юртташ.
"Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции. В ряде регионов показатели могут приблизиться к рекордным значениям или превысить их. Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары", — заявил он.
Наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. В июле и августе столбики термометров там могут регулярно превышать 40 градусов в дневные часы. Специалист отметил, что высокая влажность воздуха на курортах будет дополнительно усиливать ощущение жары.
Также такая погода ожидается на побережье Эгейского моря, в том числе в районах Бодрума, Мармариса и Кушадасы. По оценке Юртташа, количество дней с экстремально высокими температурами этим летом может оказаться выше средних многолетних значений.
Метеоролог рекомендовал туристам избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, соблюдать питьевой режим и внимательно относиться к предупреждениям местных властей и метеослужб. Особенно осторожными следует быть пожилым, детям и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.