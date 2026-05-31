Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до восьми человек

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Число погибших в результате аварии с пассажирским автобусом на юго-западе Турции выросло до восьми человек, среди жертв оказался ребенок, сообщила газета BirGün.
"По последним данным, погибли восемь человек, включая водителя автобуса. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть ребенок", - уточнило издание.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.