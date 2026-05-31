В Турции семь человек погибли в ДТП с автобусом
07:12 31.05.2026 (обновлено: 10:45 31.05.2026)
В Турции семь человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом

© Фото : Denizli Büyükşehir ItfaiyesiНа месте ДТП с автобусом туркомпании на юго-западе Турции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ДТП с автобусом на юго-западе Турции погибли семь человек, еще 30 пострадали.
  • Авария произошла на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей, автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, столкнулся с дорожным ограждением и загорелся.
АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Семь человек погибли и еще 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса на юго-западе Турции, сообщила газета BirGün.
"Автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту ИзмирАнталья, столкнулся с дорожным ограждением на автомагистрали Денизли — Айдын и загорелся", — пишет издание.
По данным газеты, авария произошла в районе Сарайкей провинции Денизли. В результате происшествия погибли семь человек, еще 30 получили ранения.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
Как отмечает BirGün, на месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.
