В Турции семь человек погибли в ДТП с автобусом

- В результате ДТП с автобусом на юго-западе Турции погибли семь человек, еще 30 пострадали.
- Авария произошла на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей, автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, столкнулся с дорожным ограждением и загорелся.
АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Семь человек погибли и еще 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса на юго-западе Турции, сообщила газета BirGün.
По данным газеты, авария произошла в районе Сарайкей провинции Денизли. В результате происшествия погибли семь человек, еще 30 получили ранения.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
Как отмечает BirGün, на месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.