ВСУ за сутки потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли за сутки более выгодные позиции, уничтожив до 340 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и аэромобильной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Торецкое, Кучеров Яр, Васильевка, Белицкое, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
