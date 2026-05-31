Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 31.05.2026 (обновлено: 12:23 31.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 340 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции.
  • Потери противника составили до 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
  • ВС России нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в разных районах ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли за сутки более выгодные позиции, уничтожив до 340 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и аэромобильной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Торецкое, Кучеров Яр, Васильевка, Белицкое, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала