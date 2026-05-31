Царукян проведет поединок с Ковингтоном на турнире RAF 11

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян встретится с бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Колби Ковингтоном на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в соцсети X.
В ночь на субботу Царукян одержал победу над Килоном Джимисоном на турнире RAF 9.
Поединок против Ковингтона пройдет 18 июля в Милуоки (штат Висконсин, США). Ранее также стало известно, что Царукян проведет бой с бывшим временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном на турнире RAF 10, схватка пройдет 13 июня в Сент-Луисе.
В смешанных единоборствах Царукян выиграл 23 боя и проиграл три. Он занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.
