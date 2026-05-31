В Крыму отменили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА на территории Крыма отменена, сообщило ГУ МЧС России по республике.
Угроза атаки БПЛА была введена в регионе в 0.44 мск.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Ранее в оперативном канале о ситуации на Крымском мосту сообщали о временной остановке движения.
