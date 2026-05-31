Зверев стал четвертьфиналистом "Ролан Гаррос"
19:08 31.05.2026 (обновлено: 19:32 31.05.2026)
Зверев стал четвертьфиналистом "Ролан Гаррос"

Третья ракетка мира немец Зверев стал четвертьфиналистом "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В четвертом круге Зверев победил Йеспера Де Йонга со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертом круге посеянный под вторым номером Зверев нанес поражение нидерландцу Йесперу Де Йонгу со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.
В четвертьфинале соперником Зверева станет испанец Рафаэль Ходар (27), который в четвертом раунде за 3 часа 41 минуту нанес поражение соотечественнику Пабло Карреньо-Бусте со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. 19-летний Ходар во второй раз в карьере участвует в основной сетке турнира Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии 2026 года он остановился во втором раунде.
31 мая 2026 • начало в 16:45
Завершен
Йеспер де Йонг
0 : 36:74:61:6
Александр Зверев
