Звонарева и Зигемунд вышли в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Они должны были встречаться с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меличар-Мартинес (6), но соперницы не вышли на матч.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Ранее Звонарева и Зигемунд пробились в третий раунд после отказа француженок Фионы Ферро и Диан Парри.
В четвертьфинале спортсменки встретятся с победительницами матча между четвертыми сеяными Габриэлой Дабровски (Канада)/Луизой Стефани (Бразилия) и дуэтом с 15-м номером посева Ульрикке Эйкери (Норвегия)/Куинн Глисон (США).