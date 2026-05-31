Иран внесет изменения в проект соглашения с США, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Иран внесет новые изменения в текущий проект соглашения с США, пока работа по его согласованию не окончена, Тегеран полностью готов, если не получится прийти к взаимопониманию с Вашингтоном, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
"Обмен текстами продолжается, и Иран внесет свои собственные поправки в текст. Пока же работа по нему не окончена. Критерием для Ирана является проект, который мы сами приняли бы, и внесение (президентом США Дональдом - ред.) Трампом поправок в текст проекта не означает, что Иран их примет", - сказал источник агентству Tasnim.
При этом источник также отметил, что Тегеран полностью готов к сценарию, при котором он не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.