22:23 31.05.2026 (обновлено: 22:31 31.05.2026)
Иран внесет изменения в проект соглашения с США, сообщили СМИ

Tasnim: Иран внесет изменения в текущий проект соглашения с США

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран внесет свои поправки в текущий проект соглашения с США, передает агентство Tasnim.
  • Работа по согласованию проекта соглашения между Ираном и США еще не окончена.
  • Тегеран готов к сценарию, при котором не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.
ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Иран внесет новые изменения в текущий проект соглашения с США, пока работа по его согласованию не окончена, Тегеран полностью готов, если не получится прийти к взаимопониманию с Вашингтоном, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
"Обмен текстами продолжается, и Иран внесет свои собственные поправки в текст. Пока же работа по нему не окончена. Критерием для Ирана является проект, который мы сами приняли бы, и внесение (президентом США Дональдом - ред.) Трампом поправок в текст проекта не означает, что Иран их примет", - сказал источник агентству Tasnim.
При этом источник также отметил, что Тегеран полностью готов к сценарию, при котором он не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
