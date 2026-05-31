Иран внесет изменения в проект соглашения с США, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Иран внесет новые изменения в текущий проект соглашения с США, пока работа по его согласованию не окончена, Тегеран полностью готов, если не получится прийти к взаимопониманию с Вашингтоном, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.