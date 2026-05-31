Краткий пересказ от РИА ИИ
- Значительная часть Запорожской области обесточена.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Значительная часть Запорожской области обесточена, идут работы по восстановлению электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Апогеем ситуации в ЕС должен стать блэкаут, считает Захарова
25 марта, 08:52