В США придумали новый способ борьбы с БПЛА

"Идея проекта проекта Madis заключается в том, чтобы предоставить командирам на местах несколько вариантов — орудия, ракеты или средства радиоэлектронной борьбы, — чтобы они могли выбрать наилучший способ защиты войск и другой техники от беспилотников, не разоряясь при этом", — говорится в публикации.



В Корпусе морской пехоты США заявили, что одной из наиболее полезных особенностей системы Madis является возможность стрельбы специализированными 30-миллиметровыми боеприпасами с неконтактным взрывателем, который приводит снаряд в действие, когда цель приближается.



В свою очередь, бывший техник по боеприпасам в агентстве материально-технического обеспечения и закупок НАТО Стивен Сойер отметил, что 30-миллиметровые боеприпасы часто менее точны, чем ракеты, но их применение потенциально обойдется дешевле. По его словам, даже если для поражения БПЛА придется потратить пять таких снарядов, на это уйдет порядка 11 тысяч долларов, в то время как ракеты Stinger стоят около 430 тысяч долларов каждая, а использовавшиеся в боевых действиях на Ближнем Востоке перехватчики дронов Coyote — 100-125 тысяч долларов за штуку.