МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские группировки войск в ходе специальной военной операции улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли за сутки более 1385 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.

Кроме того, украинские войска лишились 11 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 10 артиллерийских орудий, двух боевых машин РСЗО "Град", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и пяти станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили цеха производства, площадки запуска беспилотников дальнего действия, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины , использовавшиеся в интересах ВСУ , а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили четыре управляемых авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, как уточнили в Минобороны, поврежденный в результате удара украинского беспилотника, о котором сообщил накануне глава " Росатома Алексей Лихачев , фасад машинного зала находится в 10 метрах от реакторного зала Запорожской АЭС

Пересекли все

Кроме того, по его словам, еще больше упертости и негатива позиции Киева придает безудержная поддержка со стороны европейцев.

Цель определена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. В то же время, он предупредил, что если с какой-либо территории будет осуществлена военная атака на территорию Белоруссии, "война получит совершенно иное качество на Украине".

Кроме того, в ответ на угрозы киевского режима о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей Лукашенко заявил, что Минск определил одну "очень серьезную цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии".

Украина получила еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинские власти.

Не ответили

Владимир Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой увеличить поставки на Украину боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

Командование ВСУ привлекло радиотехническую бригаду ВВС Украины к оборудованию позиций, чтобы скрыть многомиллионные хищения бюджетных средств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.