Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 31 мая: ВСУ потеряли более 1385 военнослужащих - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 31.05.2026

Спецоперация, 31 мая: ВСУ потеряли более 1385 военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские группировки войск в ходе специальной военной операции улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение украинским формированиям, ВСУ потеряли за сутки более 1385 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, украинские войска лишились 11 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 10 артиллерийских орудий, двух боевых машин РСЗО "Град", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и пяти станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В ЛНР нашли тайник с боеприпасами, оставленными батальоном "Айдар"*
Вчера, 15:45
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили цеха производства, площадки запуска беспилотников дальнего действия, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили четыре управляемых авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.
Кроме того, как уточнили в Минобороны, поврежденный в результате удара украинского беспилотника, о котором сообщил накануне глава "Росатома" Алексей Лихачев, фасад машинного зала находится в 10 метрах от реакторного зала Запорожской АЭС.

Пересекли все

Реакция Киева мешает США выполнить понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Кроме того, по его словам, еще больше упертости и негатива позиции Киева придает безудержная поддержка со стороны европейцев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию в инциденте с дроном на территории Румынии и заявившей, что Москва "перешла еще одну красную линию". По словам Пескова, страны ЕС, которые делают все возможное для продолжения украинского конфликта, не должны говорить про какие-то "красные линии", так как сами "пересекли все, что можно пересечь".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Крыму отреагировали на требования главы дипломатии ЕС Каллас к России
Вчера, 13:48

Цель определена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. В то же время, он предупредил, что если с какой-либо территории будет осуществлена военная атака на территорию Белоруссии, "война получит совершенно иное качество на Украине".
Кроме того, в ответ на угрозы киевского режима о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей Лукашенко заявил, что Минск определил одну "очень серьезную цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии".
Украина получила еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинские власти.

Не ответили

Украинские СМИ в воскресенье сообщали о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и в Изюмском районе Харьковской области.
Владимир Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой увеличить поставки на Украину боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
Командование ВСУ привлекло радиотехническую бригаду ВВС Украины к оборудованию позиций, чтобы скрыть многомиллионные хищения бюджетных средств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Микроавтобус сотрудников военкомата в Ровненской области на западе Украины подрезал легковой автомобиль, из-за чего машина вылетела с дороги и перевернулась, а водителя перевернувшегося автомобиля мобилизовали, сообщило "Страна.ua" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
На Западе выступили с призывом после удара ВСУ по Запорожской АЭС
Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевАлександр ЛукашенкоАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЮрий УшаковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала