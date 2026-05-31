КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Более тысячи опасных боеприпасов ВСУ обнаруживают и уничтожают военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск "Север" за сутки, сообщил РИА Новости командир саперного отделения с позывным "Энгельс".

"Ежедневно на сумском направлении саперы 92-го полка обнаруживают более тысячи боеприпасов, большинство из них уничтожают на месте, остальные обезвреживают и уничтожают на специализированных полигонах", – сообщил агентству командир саперного отделения 92-го саперного полка ГрВ "Север" с позывным "Энгельс".