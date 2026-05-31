Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки «Север» уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ.
- Места запуска и пункты управления БПЛА противника были выявлены с помощью воздушной разведки.
- После выполнения задачи расчеты пополнили боезапас и отвели машины в районы ожидания.
БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений группировки "Север" уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Сокол".
"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 5 пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ. В результате проведения воздушной разведки операторами подразделений войск беспилотных систем были выявлены места запуска и пункты управления различными типами БПЛА противника", - рассказал военный.
По словам собеседника, полученные данные оперативно передали на командный пункт, после чего приняли решение о нанесении огневого удара реактивными системами "Торнадо-Г". Для повышения точности и сокращения времени работы на огневой позиции стрельбу вели одновременно с двух установок. После выполнения задачи расчеты пополнили боезапас и отвели машины в районы ожидания, подчеркнул "Сокол".
Старший офицер также отметил, что военнослужащие группировки "Север" ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления беспилотниками и склады хранения противника. Для координации действий используются штатные средства связи, а контроль ведется в режиме реального времени.
