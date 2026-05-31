Военный "Севера" сообщил об уничтожении 600 бойцов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 31.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
07:28 31.05.2026
Военный "Севера" сообщил об уничтожении 600 бойцов ВСУ под Харьковом

ВСУ потеряли более 600 военных за месяц на Харьковском направлении

Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Российский военнослужащий. Архивное фото
  • Подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала мая уничтожили более 600 украинских военнослужащих на харьковском направлении.
  • Удары наносились по живой силе как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации.
  • Огневое поражение осуществлялось ствольной и реактивной артиллерией, а также ударными дронами различного типа.
БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 600 украинских военнослужащих на харьковском направлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Карта".
По его словам, удары наносились по живой силе как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации.
"Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 600 военнослужащих ВСУ с начала мая на харьковском направлении", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам 11-го армейского корпуса.
Он уточнил, что воздушная разведка фиксировала передвижения противника, пресекала попытки ротации и подготовки к контрнаступательным действиям. "Карта" отметил, что при поддержке штурмовых подразделений также уничтожались опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления беспилотниками. Удары наносились и по технике, задействованной в подвозе боеприпасов, топлива и продовольствия.
Офицер добавил, что огневое поражение осуществлялось ствольной и реактивной артиллерией, а также ударными дронами различного типа, при этом тип боевой части подбирался в зависимости от цели.
