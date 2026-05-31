Военный "Севера" сообщил об уничтожении 600 бойцов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 600 украинских военнослужащих на харьковском направлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Карта".

По его словам, удары наносились по живой силе как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации.

"Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 600 военнослужащих ВСУ с начала мая на харьковском направлении", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам 11-го армейского корпуса.

Он уточнил, что воздушная разведка фиксировала передвижения противника, пресекала попытки ротации и подготовки к контрнаступательным действиям. "Карта" отметил, что при поддержке штурмовых подразделений также уничтожались опорные пункты, укрепления, артиллерийские позиции и пункты управления беспилотниками. Удары наносились и по технике, задействованной в подвозе боеприпасов, топлива и продовольствия.