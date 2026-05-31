Расчет дронов "Севера" уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области

КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области, обеспечив продвижение российских штурмовых групп на этом направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Роланд".