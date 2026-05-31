Расчет дронов "Севера" уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области

КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожил два миномета ВСУ в Сумской области, обеспечив продвижение российских штурмовых групп на этом направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Роланд".
"Во время боевого дежурства обнаружили замаскированные позиции минометов в двух лесополосах Сумской области. Отработали по минометам FPV-дронами с осколочной-фугасной частью. В результате - два миномета противника были уничтожены", – сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным "Роланд".
Он уточнил, что такими действиями было обеспечено продвижение штурмовых групп РФ в зоне своей ответственности.
"Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи. Расчеты БПЛА продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника", – говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18