Российский экипаж танка уничтожил группу живой силы ВСУ в Сумской области

КУРСК, 31 мая – РИА Новости. Экипажем танка Т-80БВМ 49 группировки войск "Север" в ходе боевой работы в Сумской области уничтожена отправленная для ротации личного состава группа живой силы ВСУ, сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Митяй".

По словам военнослужащего, перемещения подразделений ВСУ допущено не было.

"После перемещения с позиции попали под атаку дрона. FPV-дрон нас догнал, но РЭБ отработал и дрон упал сторону. Все благополучно, экипаж жив, здоров, целый и невредимый, задачу выполнили", - сообщил он.