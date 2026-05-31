Полк ВСУ "Арей" понес потери сразу после переброски в Сумскую область - РИА Новости, 31.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 31.05.2026
Полк ВСУ "Арей" понес потери сразу после переброски в Сумскую область

© РИА Новости / Иван Родионов | Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
  • Боевики из 253-го штурмового полка ВСУ «Арей» понесли потери после переброски в Сумскую область.
  • На данный момент основная работа по уничтожению целей противника в районе Уланово приходится на операторов БПЛА и артиллерию.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Боевики из 253-го штурмового полка ВСУ "Арей" понесли потери сразу после переброски в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов показал, что для стабилизации ситуации в районе Уланово командование ВСУ перебросило националистов из состава 253-го отдельного штурмового полка ВСУ "Арей", которые уже понесли существенные потери на данном участке фронта", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на данный момент существенных изменений в Шосткинском районе не фиксируется, а основная работа по уничтожению целей противника в районе приходится на операторов БПЛА и артиллерию.
Как уточнили в российских силовых структурах, 253-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Арей" понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область летом 2024 года, после чего выведен на восполнение.
Ранее агентство передавало, что в распоряжение 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе села Уланово Сумской области прикомандировывают пограничников 5-го пограничного отряда Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
