Десантники ВДВ уничтожили внедорожник ВСУ с помощью FPV-дрона "Ждун"
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 31.05.2026 (обновлено: 07:37 31.05.2026)
Десантники ВДВ уничтожили внедорожник ВСУ с помощью FPV-дрона "Ждун"

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десантники-беспилотчики группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дрона "Ждун" уничтожили военный внедорожник ВСУ и тяжело ранили как минимум трех боевиков, предположительно из националистической бригады "Азов"*.
  • В лабораториях 98-й дивизии ВДВ была разработана засадная версия FPV-дрона "Ждун", который садится на возможных маршрутах передвижения противника и ждет цели.
  • По словам военного, дорогую качественную экипировку и вооружение, как у боевиков из уничтоженного пикапа, на Украине получают именно бойцы элитных националистических подразделений, таких как "Азов"* и "Айдар"*.
ГЕНИЧЕСК, 31 мая — РИА Новости. Десантники-беспилотчики группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дрона "Ждун" уничтожили военный внедорожник ВСУ и тяжело ранили как минимум трех боевиков, предположительно, из националистической бригады "Азов"*, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Скала".
Ранее десантник рассказывал, что в лабораториях 98-й дивизии ВДВ была разработана засадная версия FPV-дрона "Ждун". Дрон садится на возможных маршрутах передвижения противника и ждет цели: ротации, подвоза и так далее.
"Мы поставили "Ждуна" на предположительном маршруте выдвижения противника... И заметили движение автомобиля, пикапа. Когда наш "Ждун" поднялся и начал преследовать этот пикап, противник это обнаружил, остановился, и порядка четырех человек... Ребята не простые, какие-то были специалисты... Они начали покидать автомобиль, при этом пытались поразить нашего "Ждуна". Смогли обойти и поразить пикап. Как минимум трое военнослужащих противника были ранены, даже тяжело ранены. Предполагаю, что это были бригады националистического характера "Азов"*... Судя по их обмундированию, судя по их оснащению", — сказал офицер-десантник.
По словам военного, дорогую качественную экипировку и вооружение, как у боевиков из уничтоженного пикапа, на Украине получают именно бойцы элитных националистических подразделений, таких как "Азов"* и "Айдар"*.
"Потом, естественно, мы добивали эту машину до конца", — подытожил замкомбата.
* Организации, признаннае террористическими и запрещенные на территории России.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
