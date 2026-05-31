Десантники ВДВ уничтожили внедорожник ВСУ с помощью FPV-дрона "Ждун"

"Мы поставили "Ждуна" на предположительном маршруте выдвижения противника... И заметили движение автомобиля, пикапа. Когда наш "Ждун" поднялся и начал преследовать этот пикап, противник это обнаружил, остановился, и порядка четырех человек... Ребята не простые, какие-то были специалисты... Они начали покидать автомобиль, при этом пытались поразить нашего "Ждуна". Смогли обойти и поразить пикап. Как минимум трое военнослужащих противника были ранены, даже тяжело ранены. Предполагаю, что это были бригады националистического характера "Азов"*... Судя по их обмундированию, судя по их оснащению", — сказал офицер-десантник.