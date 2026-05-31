Раненый российский боец не дал ВСУ вернуть позиции

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский боец Ильгам Юнусов в ходе одного из штурмов в зоне спецоперации уничтожил украинский пулеметный расчет, при этом получил ранение, но продолжил выполнять задачу и на занятом опорном пункте и ликвидировал несколько боевиков из подкрепления ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Юнусов на одном из важных тактических направлений вместе со своей штурмовой группой выполнял боевую задачу по овладению вражескими позициями. Противник из скрытой огневой позиции открыл пулеметный огонь по российским военнослужащим, штурмовавшим пункт.

"Ильгам Юнусов, используя складки местности, незаметно подобрался к вражеской огневой точке и ручными гранатами уничтожил пулеметный расчет. Во время боя на вражеских позициях Ильгам получил ранение, но, несмотря на это, он продолжил выполнять поставленную задачу", - говорится в сообщении.

После того как российские бойцы заняли вражеские позиции, противник попытался вернуть их. Юнусов уничтожил нескольких боевиков из подкрепления врага, рассказали в МО РФ . После этого противник отступил, отметили в ведомстве.