Раненый российский боец не дал ВСУ вернуть позиции
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 31.05.2026
Раненый боец Юнусов не дал ВСУ вернуть позиции и ликвидировал несколько боевиков

  • Российский боец Ильгам Юнусов уничтожил украинский пулеметный расчет в ходе штурма.
  • Несмотря на полученное ранение, Юнусов продолжил выполнять боевую задачу.
  • Ильгам Юнусов ликвидировал нескольких боевиков из подкрепления ВСУ, после чего противник отступил.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский боец Ильгам Юнусов в ходе одного из штурмов в зоне спецоперации уничтожил украинский пулеметный расчет, при этом получил ранение, но продолжил выполнять задачу и на занятом опорном пункте и ликвидировал несколько боевиков из подкрепления ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Юнусов на одном из важных тактических направлений вместе со своей штурмовой группой выполнял боевую задачу по овладению вражескими позициями. Противник из скрытой огневой позиции открыл пулеметный огонь по российским военнослужащим, штурмовавшим пункт.
"Ильгам Юнусов, используя складки местности, незаметно подобрался к вражеской огневой точке и ручными гранатами уничтожил пулеметный расчет. Во время боя на вражеских позициях Ильгам получил ранение, но, несмотря на это, он продолжил выполнять поставленную задачу", - говорится в сообщении.
После того как российские бойцы заняли вражеские позиции, противник попытался вернуть их. Юнусов уничтожил нескольких боевиков из подкрепления врага, рассказали в МО РФ. После этого противник отступил, отметили в ведомстве.
В сообщении Минобороны действия Юнусова названы самоотверженными и мужественными. Благодаря ему российская штурмовая группа овладела опорным пунктом противника и закрепилась на более выгодных рубежах, подчеркнули в МО РФ.
