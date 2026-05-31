В Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину
14:45 31.05.2026 (обновлено: 17:27 31.05.2026)
В Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину

В Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину, у которого закружилась голова

© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росгвардеец спас тонущего мужчину в Петербурге.
  • Инцидент произошел на Октябрьской набережной, когда мужчина внезапно почувствовал головокружение и упал в Неву.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Росгвардеец спас тонущего мужчину в Петербурге, у которого внезапно закружилась голова и тот упал в Неву, сообщает в воскресенье пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу.
Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел в субботу в 23.25.
"К сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии на Октябрьской набережной обратилась девушка, сообщив о тонущем человеке. Один из росгвардейцев незамедлительно прыгнул в воду, добрался до утопающего и поплыл вместе с ним в сторону ближайшего спуска с набережной", - сообщает пресс-служба.
Уже на берегу второй росгвардеец помог им обоим выбраться, а также укутал спасенного мужчину термоодеялом.
"По словам молодого человека, во время прогулки по набережной у него внезапно закружилась голова, после чего он упал в воду и не мог самостоятельно выбраться из реки", - пояснили в Росгвардии.
Хорошие новости, Происшествия, Санкт-Петербург, Нева (река), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
