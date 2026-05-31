На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

16:12 31.05.2026
Сотрудник ТЦК. Архивное фото
  • Сотрудники Гайсинского ТЦК в Винницкой области похитили священника Тульчинской епархии УПЦ отца Владимира Заднепрянца.
  • Власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на церковь.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Винницкой области похитили священника канонической Украинской православной церкви, сообщил украинский телеканал "Первый казацкий".
"Сотрудники Гайсинского ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили священнослужителя Тульчинской епархии УПЦ отца Владимира Заднепрянца… Отца Владимира продолжают незаконно удерживать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
