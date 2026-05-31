Россияне завоевали 53 золотые медали на Российско-китайских играх - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
00:00 31.05.2026
Россияне завоевали 53 золотые медали на Российско-китайских молодежных играх

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Российско-Китайские молодежные летние игры в Светлогорске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали 53 золотые медали на Российско-китайских молодежных летних играх.
  • Сборная России одержала победу в медальном зачете, опередив сборную Китая по количеству золотых медалей, несмотря на то что китайцы завоевали на одну медаль больше в совокупности.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 53 золотые медали на Российско-китайских молодежных летних играх, которые завершились в Калининградской области.
В заключительный день россияне выиграли соревнования по пляжному волейболу и баскетболу и у мужчин, и у женщин, а также обменялись со сборной Китая победами в скалолазании. В настольном теннисе обе золотые медали завоевали китайцы, на счету россиян серебро и две бронзы.
В медальном зачете сборная России одержала победу, завоевав 53 золотые, 35 серебряных и 9 бронзовых медалей. Китайцы при этом в совокупности завоевали на одну медаль больше - 98 (34-52-12) против 97.
Российско-китайские молодежные летние игры проходили с 26 по 30 мая. В программу соревнований входили 12 видов спорта. В этом году участие в соревнованиях приняли более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Путин поприветствовал участников Российско-Китайских летних игр
25 мая, 19:58
 
