Россияне завоевали 53 золотые медали на Российско-китайских играх

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 53 золотые медали на Российско-китайских молодежных летних играх, которые завершились в Калининградской области.
В заключительный день россияне выиграли соревнования по пляжному волейболу и баскетболу и у мужчин, и у женщин, а также обменялись со сборной Китая победами в скалолазании. В настольном теннисе обе золотые медали завоевали китайцы, на счету россиян серебро и две бронзы.
В медальном зачете сборная России одержала победу, завоевав 53 золотые, 35 серебряных и 9 бронзовых медалей. Китайцы при этом в совокупности завоевали на одну медаль больше - 98 (34-52-12) против 97.
Российско-китайские молодежные летние игры проходили с 26 по 30 мая. В программу соревнований входили 12 видов спорта. В этом году участие в соревнованиях приняли более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.