Слуцкий: действия Зеленского угрожают безопасности за пределами России

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского угрожают общей безопасности далеко за пределами России, МАГАТЭ и остальным международным структурам пора призвать к ответственности киевский режим за атаки атомных объектов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению главы думского комитета, в "своей самоубийственной агонии" они готовы накрыть полмира ядерным грибом и устроить апокалипсис, а этому нельзя позволить случиться.