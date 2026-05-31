Слуцкий: действия Зеленского угрожают безопасности за пределами России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский боевой дрон атаковал здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС, но обошлось без пострадавших и критических разрушений.
- Леонид Слуцкий заявил, что действия Зеленского угрожают общей безопасности и призвал международные структуры призвать к ответственности.
- Он отметил, что Киев перешел к тактике ядерного терроризма, атакуя Запорожскую АЭС.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского угрожают общей безопасности далеко за пределами России, МАГАТЭ и остальным международным структурам пора призвать к ответственности киевский режим за атаки атомных объектов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. На самой станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Повреждение из-за удара беспилотника ВСУ находится в десяти метрах от реакторного зала, сообщило в воскресенье Минобороны России.
Как отметил Слуцкий в своем Telegram-канале, Зеленский "полностью слетел с катушек, если считает, что ядерный шантаж поможет ему переломить ситуацию на поле боя". "Однако его действия угрожают общей безопасности далеко за пределами России. И это должна, наконец, осознать европейская "группа поддержки" неонацисткой хунты", - написал глава комитета Госдумы.
Он отметил, что Киев, проигрывая на фронте, перешел к тактике ядерного терроризма, и вновь атаковал Запорожскую АЭС, намерено направляя дроны на поражение энергоблока. Лишь, как считает российский политик, по воле случая удалось избежать катастрофы.
Слуцкий добавил, что в ООН и лично гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудили удар по ЗАЭС, но опять невнятно и безадресно.
"МАГАТЭ и остальным международным структурам пора прекратить "прятать голову в песок" и призвать к ответственности киевский режим за атаки атомных объектов. Мы прекрасно помним, как укрофашисты рвались и к Курской АЭС", - подчеркнул он.
По мнению главы думского комитета, в "своей самоубийственной агонии" они готовы накрыть полмира ядерным грибом и устроить апокалипсис, а этому нельзя позволить случиться.