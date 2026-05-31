18:11 31.05.2026 (обновлено: 21:49 31.05.2026)
На Западе запаниковали после жесткого предупреждения Лаврова

Weltwoche: разговор Лаврова и Рубио стал предупреждением для Запада

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разговор между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио о возможных ударах возмездия по Киеву рассматривается как предупреждение для Запада, пишет Die Weltwoche.
  • Хотя Россия еще не реализовала эти угрозы, факт их озвучивания свидетельствует о росте напряженности и эскалации в конфликте.
  • Издание отмечает, что западные лидеры, похоже, игнорируют предупреждающие сигналы и недооценивают возможные последствия своих действий.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио об ударах возмездия по Киеву стал предупреждением для Запада, пишет Die Weltwoche.
"Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда были две стороны — Россия и Запад. Однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации", — говорится в публикации.
Как пишет издание, складывается впечатление, что западные лидеры намеренно не замечают тревожных сигналов и возможных последствий своих решений. Вместо этого они продолжают повторять тезис о слабости Москвы, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД России в понедельник предупредили о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвали иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.
