МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио об ударах возмездия по Киеву стал предупреждением для Запада, пишет Die Weltwoche.
Как пишет издание, складывается впечатление, что западные лидеры намеренно не замечают тревожных сигналов и возможных последствий своих решений. Вместо этого они продолжают повторять тезис о слабости Москвы, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близится к завершению.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД России в понедельник предупредили о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвали иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.