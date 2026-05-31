ВСУ ударили по территории школы в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по территории школы в запорожской Васильевке, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
- Повреждены школьный автобус и оконное остекление, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. ВСУ ударили по территории школы в запорожской Васильевке, повреждены школьный автобус и оконное остекление, никто не пострадал, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Зафиксирована атака по территории общеобразовательной школы в городе Васильевке. Поврежден школьный автобус и оконное остекление школы. Благо, никто не пострадал. Пострадавших в эпицентре удара также нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на месте работают оперативные службы.