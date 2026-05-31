18:45 31.05.2026
Российский шахматист Непомнящий прибавил три позиции в рейтинге FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ян Непомнящий поднялся на три позиции и занял 17-е место в рейтинге FIDE с 2733 баллами.
  • Дмитрий Андрейкин прибавил позицию и занимает 30-ю строчку с 2710 баллами.
  • Александра Горячкина осталась пятой среди женщин с 2536 баллами.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на три позиции и занял 17-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На его счету 2733 балла. Лидером рейтинга по прежнему остается норвежец Магнус Карлсен (2841). Второе и третье места соответственно занимают американцы Фабиано Каруана (2792) и Хикару Накамура (2792).
Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) прибавил позицию и занимает 30-ю строчку. Далее среди россиян в топ-100 располагаются Андрей Есипенко (41-е место; 2684), Петр Свидлер (43; 2682), Александр Морозевич (61; 2654), Володар Мурзин (65; 2650), Даниил Дубов (67; 2649), Владислав Артемьев (77; 2641), Эрнесто Инаркиев (78; 2641).
У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань (2596 баллов). Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2559).
Россиянка Александра Горячкина осталась пятой с 2536 баллами, Екатерина Лагно сохранила десятую строчку (2506). Далее в рейтинге идут Полина Шувалова (14; 2492), Анна Шухман (21; 2456), Лея Гарифуллина (34; 2423), Карина Амбарцумова (58; 2385), Ольга Гиря (62; 2380), Валентина Гунина (67; 2374), Алиса Галлямова (75; 2368), Анастасия Боднарук (80; 2363), Екатерина Гольцева (90; 2348).
СпортШахматыЯн НепомнящийМагнус КарлсенФабиано КаруанаМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
