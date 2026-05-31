Сборная Уругвая объявила состав на ЧМ-2026

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сборная Уругвая на своей странице в соцсети X объявила состав на чемпионат мира по футболу 2026 года.
В заявку вошли 26 футболистов, включая защитников Рональда Араухо ("Барселона"), Хосе Марию Хименеса ("Атлетико"), Матиаса Оливеру ("Наполи"), полузащитников Мануэля Угарте ("Манчестер Юнайтед"), Федерико Вальверде ("Реал"), Родриго Бентанкура ("Тоттенхэм"), а также нападающего Дарвина Нуньеса, выступающего за саудовский "Аль-Хиляль".
Вызов в команду получил и бывший защитник московского "Динамо" Гильермо Варела, ныне играющий за бразильский "Фламенго". Кроме того, в заявку вошел 39-летний вратарь Фернандо Муслера, для которого чемпионат мира 2026 года станет пятым в карьере.
В состав не попал рекордсмен сборной Уругвая по количеству забитых мячей Луис Суарес. Нападающий "Интер Майами" объявил о завершении карьеры в национальной команде в сентябре 2024 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе H сборная Уругвая встретится с командами Саудовской Аравии, Кабо-Верде и Испании. На турнире сборной будет руководить 70-летний Марсело Бьелса. Ранее он заявил, что покинет свой пост после мундиаля.