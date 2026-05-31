В Норвегии предвкушают хоккейный матч со сборной России

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что в скором времени сможет насладиться хоккейным матчем между сборными Норвегии и России.
"Эта медаль стала самым большим сюрпризом в истории норвежского спорта. Никто не ожидал ничего подобного. И это не случайно. На пути к бронзе норвежцы обыграли Швецию, Чехию и Канаду. Следующим испытанием для Норвегии вполне может стать Россия. Надеюсь, скоро наступит мир и мы все сможем в полной мере насладиться азартом такого матча", - сказал Сальтведт.
