В Норвегии предвкушают хоккейный матч со сборной России
20:06 31.05.2026 (обновлено: 20:30 31.05.2026)
В Норвегии предвкушают хоккейный матч со сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт выразил надежду на скорое проведение матча между сборными Норвегии и России.
  • Команда Норвегии обыграла команду Канады (3:2 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что в скором времени сможет насладиться хоккейным матчем между сборными Норвегии и России.
В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Канады (3:2 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии и впервые в истории завоевала медаль мирового первенства.
"Эта медаль стала самым большим сюрпризом в истории норвежского спорта. Никто не ожидал ничего подобного. И это не случайно. На пути к бронзе норвежцы обыграли Швецию, Чехию и Канаду. Следующим испытанием для Норвегии вполне может стать Россия. Надеюсь, скоро наступит мир и мы все сможем в полной мере насладиться азартом такого матча", - сказал Сальтведт.
