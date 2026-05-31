Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
18:38 31.05.2026
Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в ЛЧ

Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Соцсети футболиста
Матвей Сафонов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов.
  • «Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов, опубликованную на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.
Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Вчера, 18:22
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
вратарь: Давид Райя ("Арсенал");
защитники: Маркиньос, Нуну Мендеш (оба - "ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Габриэл ("Арсенал");
полузащитники: Витинья, Хвича Кварацхелия (оба - "ПСЖ"), Майкл Олисе ("Бавария"), Деклан Райс ("Арсенал");
нападающие: Усман Дембеле ("ПСЖ"), Гарри Кейн ("Бавария").
Игроки "Арсенала" могли испугаться Сафонова в серии пенальти, считает Семин
Игроки "Арсенала" могли испугаться Сафонова в серии пенальти, считает Семин
Вчера, 16:15
 
ФутболСпортБудапештМатвей СафоновМаркиньосМаркос ЛьорентеПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)БаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
