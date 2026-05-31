Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в ЛЧ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов, опубликованную на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
вратарь: Давид Райя ("Арсенал");
защитники: Маркиньос, Нуну Мендеш (оба - "ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Габриэл ("Арсенал");
полузащитники: Витинья, Хвича Кварацхелия (оба - "ПСЖ"), Майкл Олисе ("Бавария"), Деклан Райс ("Арсенал");
нападающие: Усман Дембеле ("ПСЖ"), Гарри Кейн ("Бавария").