Краткий пересказ от РИА ИИ Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.

В финале Лиги чемпионов в Будапеште Сафонов отыграл все 120 минут и серию пенальти, внося значительный вклад в победу «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал Сафонова лучшим вратарем из тех, с кем ему довелось работать, отметив его способность угадывать направление удара пенальти.

Несмотря на конкуренцию со стороны других вратарей, включая Люка Шевалье, Сафонов сумел сохранить место в основе «ПСЖ».

Интерес к Сафонову проявляют боссы клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, однако вратарь пока не собирается покидать «ПСЖ».

После победы “ПСЖ” в Лиге чемпионов российский вратарь парижан Матвей Сафонов опубликовал обращение к хейтерам: "Что сейчас скажете?" Он стал первым российским футболистом, который дважды подряд выиграл самый престижный еврокубковый турнир. Если прошлогодний финал Матвей провел на скамейке запасных, то в Будапеште отыграл все 120 минут и серию пенальти.

“ПСЖ” стал девятым клубом, который дважды подряд побеждал в Лиге чемпионов. Правда, предыдущие восемь делали это еще в Кубке европейских чемпионов в прошлом веке. Последним стал "Милан", выигрывавший турнир в 1989-м и 1990-м. Парижанам покорилась недосягаемая прежде вершина, ведь сейчас в Лиге чемпионов играют по четыре-пять команд из топовых лиг.

Вклад российского голкипера в успех “ПСЖ” весомый. Да, в финале в Будапеште Матвей не сотворил таких чудес, как в решающем матче Межконтинентального Кубка в Катаре, где он парировал четыре пенальти в послематчевой серии. На этот раз выходившие к "точке" игроки "Арсенала" Эберечи Эзе и Габриэль, которые были великолепны в игровое время, промахнулись. Некоторые российские тренеры утверждают, что в таких случаях голкиперы выигрывают у пенальтистов дуэль глазами.

"В клубах, которые я тренировал, было много вратарей, умеющих отбивать пенальти, но Сафонов лучший из всех, кто у меня играл, — утверждал в преддверии будапештского финала главный тренер “ПСЖ” Луис Энрике. — Поражаюсь способности Матвея угадывать сторону, в которую будет нанесен удар с 11-метровой отметки и добраться до места, куда летит мяч".

В прошлом сезоне Сафонов помог “ПСЖ” обыграть "Ланс" в Кубке Франции, а о его подвигах в послематчевой серии с бразильским "Фламенго" мы уже упомянули. Да и финал в Будапеште для “ПСЖ” был вряд ли бы возможен без фантастической игры российского голкипера в полуфинальных матчах против "Баварии". А ведь когда Сафонов переходил в ПСЖ из "Краснодара", все прочили ему место на дальнем конце скамейки запасных в качестве вечного дублера Джанлуиджи Доннарумме.

Только Матвей опроверг прогнозы хейтеров, к которым с полным основанием обратился после триумфа в Будапеште. Сначала он просто вытеснил распиаренного итальянского вратаря из основы парижан, вынудив Доннаруму уйти в "Манчестер Сити". Затем выдержал новые испытания.

Летом парижане приобрели за 40 миллионов евро у "Лилля" голкипера сборной Франции Люка Шевалье. За Сафонова заплатили вдвое меньше. Явно на Шевалье рассчитывали как на основного голкипера. Поначалу он и играл без замен, не давая российскому конкуренту ни малейшего шанса. При этом Сафонов не блистал и в составе сборной России, когда его вызывали на товарищеские матчи. После того как во встрече со сборной Перу в Санкт-Петербурге Матвей пропустил гол после удара с дальней дистанции, специалисты его жёстко раскритиковали.

Многие эксперты советовали Сафонову уйти в аренду, благо, были предложения из Турции, да и в РПЛ его бы встретили с распростертыми объятиями. Только голкипер проявил характер и не стал искать легких путей. Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, который в "Баварии" конкурировал за место в основе с капитаном команды и любимцем тренера Луи ван Гала бельгийцем Марко ван Боммелем и выиграл эту конкуренцию, сказал корреспонденту РИА Новости: "В таких ситуациях нужно терпеть, доказывать на каждой тренировке свою состоятельность и пользоваться любым предоставленным шансом".

Именно так и поступил Сафонов. Ведь даже после вратарских подвигов в финале Межконтинентального Кубка, которые привели в восторг весь Париж, место в основе ему не было гарантировано. В каждом интервью Луис Энрике подчеркивал, что у него три надежных вратаря высокого класса, и на всех он рассчитывает. Сафонов выдержал конкуренцию, а Шевалье — нет. Даже когда французскому вратарю предоставлялись шансы, он ими не воспользовался. И как результат — не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026.

В местной прессе сейчас много пишут о том, что, несмотря на контракт, рассчитанный на пять лет, парижане расстанутся с Шевалье уже этим летом. “ПСЖ” в качестве замены рассматривает двух вратарей из португальской лиги, Диогу Кошту из "Порту" и Анатолия Трубина из "Бенфики". Украинский голкипер лиссабонского клуба вряд ли создаст дополнительные проблемы Сафонову. Ведь не создал их защитник сборной Украины Илья Забарный, который и переходил в стан французов, рассчитывая на уход Сафонова.

С одноклубником Забарный не обменивается рукопожатиями, но Матвей не реагирует на подобные колкости. И ничего не комментирует, предпочитая словам сейвы на футбольном поле. Это у Забарного могут возникнуть дополнительные проблемы в случае прихода “ПСЖ” Алексея Батракова и Матвея Кисляка, о чем сейчас пишут во Франции.

Перед финалом Лиги чемпионов The Athletics выпустил большую статью, посвященную Сафонову. Директор академии "Краснодара" Арам Фундукян специально для английских фанатов отметил аналитический склад ума своего воспитанника. Подчеркнул, что Сафонов — талантливый математик, который увлекается головоломками и психологическими тестами. Его устойчивости могут позавидовать все коллеги-вратари. Подчеркнул руководитель краснодарской академии и лидерские качества Сафонова, который был капитаном всех команд, в которых играл.

Российский голкипер очень комфортно чувствует себя в Париже. Французские журналисты отметили, что уже через полгода пребывания в “ПСЖ” Матвей давал пространные интервью по-французски. Иные легионеры играют в Париже по три-четыре года — и двух слов на французском связать не могут. Даже когда Сафонову практически открытым текстом говорили, что лучшим вариантом продолжения карьеры будет уход в аренду, он заявлял: "Я еще не все в “ПСЖ” сделал". И оказался прав.

У российского голкипера одна из самых низких в парижском клубе зарплат — 250 тысяч евро в год до вычетов налогов (в два раза меньше, чем у Шевалье). Предметный интерес к нему проявляют боссы клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который играет Криштиану Роналду. Шейхи даже прилетали в Будапешт, чтобы посмотреть на игру Сафонова в финале Лиги чемпионов. Они, как пишут французские издания, готовы выложить 35 миллионов евро за российского голкипера, чью трансферную стоимость авторитетный портал transfermarkt оценивает в 22 миллиона.