Рейтинг@Mail.ru
Зарплата в два раза меньше, украинцы и лютый хейт: как Сафонов заткнул всех - РИА Новости Спорт, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:42 31.05.2026 (обновлено: 19:30 31.05.2026)
Зарплата в два раза меньше, украинцы и лютый хейт: как Сафонов заткнул всех

Иностранные болельщики восхитились игрой россиянина Сафонова в финале ЛЧ

© REUTERS / Phil NobleМатвей Сафонов в финале Лиги чемпионов
Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Phil Noble
Читать в
МАКСДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.
  • В финале Лиги чемпионов в Будапеште Сафонов отыграл все 120 минут и серию пенальти, внося значительный вклад в победу «ПСЖ».
  • Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал Сафонова лучшим вратарем из тех, с кем ему довелось работать, отметив его способность угадывать направление удара пенальти.
  • Несмотря на конкуренцию со стороны других вратарей, включая Люка Шевалье, Сафонов сумел сохранить место в основе «ПСЖ».
  • Интерес к Сафонову проявляют боссы клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, однако вратарь пока не собирается покидать «ПСЖ».
После победы “ПСЖ” в Лиге чемпионов российский вратарь парижан Матвей Сафонов опубликовал обращение к хейтерам: "Что сейчас скажете?" Он стал первым российским футболистом, который дважды подряд выиграл самый престижный еврокубковый турнир. Если прошлогодний финал Матвей провел на скамейке запасных, то в Будапеште отыграл все 120 минут и серию пенальти.
“ПСЖ” стал девятым клубом, который дважды подряд побеждал в Лиге чемпионов. Правда, предыдущие восемь делали это еще в Кубке европейских чемпионов в прошлом веке. Последним стал "Милан", выигрывавший турнир в 1989-м и 1990-м. Парижанам покорилась недосягаемая прежде вершина, ведь сейчас в Лиге чемпионов играют по четыре-пять команд из топовых лиг.
Вклад российского голкипера в успех “ПСЖ” весомый. Да, в финале в Будапеште Матвей не сотворил таких чудес, как в решающем матче Межконтинентального Кубка в Катаре, где он парировал четыре пенальти в послематчевой серии. На этот раз выходившие к "точке" игроки "Арсенала" Эберечи Эзе и Габриэль, которые были великолепны в игровое время, промахнулись. Некоторые российские тренеры утверждают, что в таких случаях голкиперы выигрывают у пенальтистов дуэль глазами.
"В клубах, которые я тренировал, было много вратарей, умеющих отбивать пенальти, но Сафонов лучший из всех, кто у меня играл, — утверждал в преддверии будапештского финала главный тренер “ПСЖ” Луис Энрике. — Поражаюсь способности Матвея угадывать сторону, в которую будет нанесен удар с 11-метровой отметки и добраться до места, куда летит мяч".
© Фотография из соцсетейЛуис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фотография из соцсетей
Луис Энрике
В прошлом сезоне Сафонов помог “ПСЖ” обыграть "Ланс" в Кубке Франции, а о его подвигах в послематчевой серии с бразильским "Фламенго" мы уже упомянули. Да и финал в Будапеште для “ПСЖ” был вряд ли бы возможен без фантастической игры российского голкипера в полуфинальных матчах против "Баварии". А ведь когда Сафонов переходил в ПСЖ из "Краснодара", все прочили ему место на дальнем конце скамейки запасных в качестве вечного дублера Джанлуиджи Доннарумме.
Только Матвей опроверг прогнозы хейтеров, к которым с полным основанием обратился после триумфа в Будапеште. Сначала он просто вытеснил распиаренного итальянского вратаря из основы парижан, вынудив Доннаруму уйти в "Манчестер Сити". Затем выдержал новые испытания.
Летом парижане приобрели за 40 миллионов евро у "Лилля" голкипера сборной Франции Люка Шевалье. За Сафонова заплатили вдвое меньше. Явно на Шевалье рассчитывали как на основного голкипера. Поначалу он и играл без замен, не давая российскому конкуренту ни малейшего шанса. При этом Сафонов не блистал и в составе сборной России, когда его вызывали на товарищеские матчи. После того как во встрече со сборной Перу в Санкт-Петербурге Матвей пропустил гол после удара с дальней дистанции, специалисты его жёстко раскритиковали.
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Конкурент Сафонова не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира
14 мая, 22:02
Многие эксперты советовали Сафонову уйти в аренду, благо, были предложения из Турции, да и в РПЛ его бы встретили с распростертыми объятиями. Только голкипер проявил характер и не стал искать легких путей. Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, который в "Баварии" конкурировал за место в основе с капитаном команды и любимцем тренера Луи ван Гала бельгийцем Марко ван Боммелем и выиграл эту конкуренцию, сказал корреспонденту РИА Новости: "В таких ситуациях нужно терпеть, доказывать на каждой тренировке свою состоятельность и пользоваться любым предоставленным шансом".
Именно так и поступил Сафонов. Ведь даже после вратарских подвигов в финале Межконтинентального Кубка, которые привели в восторг весь Париж, место в основе ему не было гарантировано. В каждом интервью Луис Энрике подчеркивал, что у него три надежных вратаря высокого класса, и на всех он рассчитывает. Сафонов выдержал конкуренцию, а Шевалье — нет. Даже когда французскому вратарю предоставлялись шансы, он ими не воспользовался. И как результат — не попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2026.
В местной прессе сейчас много пишут о том, что, несмотря на контракт, рассчитанный на пять лет, парижане расстанутся с Шевалье уже этим летом. “ПСЖ” в качестве замены рассматривает двух вратарей из португальской лиги, Диогу Кошту из "Порту" и Анатолия Трубина из "Бенфики". Украинский голкипер лиссабонского клуба вряд ли создаст дополнительные проблемы Сафонову. Ведь не создал их защитник сборной Украины Илья Забарный, который и переходил в стан французов, рассчитывая на уход Сафонова.
С одноклубником Забарный не обменивается рукопожатиями, но Матвей не реагирует на подобные колкости. И ничего не комментирует, предпочитая словам сейвы на футбольном поле. Это у Забарного могут возникнуть дополнительные проблемы в случае прихода “ПСЖ” Алексея Батракова и Матвея Кисляка, о чем сейчас пишут во Франции.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Агент сравнил перемены в стоимости Батракова с курсом доллара
27 мая, 12:33
Перед финалом Лиги чемпионов The Athletics выпустил большую статью, посвященную Сафонову. Директор академии "Краснодара" Арам Фундукян специально для английских фанатов отметил аналитический склад ума своего воспитанника. Подчеркнул, что Сафонов — талантливый математик, который увлекается головоломками и психологическими тестами. Его устойчивости могут позавидовать все коллеги-вратари. Подчеркнул руководитель краснодарской академии и лидерские качества Сафонова, который был капитаном всех команд, в которых играл.
Российский голкипер очень комфортно чувствует себя в Париже. Французские журналисты отметили, что уже через полгода пребывания в “ПСЖ” Матвей давал пространные интервью по-французски. Иные легионеры играют в Париже по три-четыре года — и двух слов на французском связать не могут. Даже когда Сафонову практически открытым текстом говорили, что лучшим вариантом продолжения карьеры будет уход в аренду, он заявлял: "Я еще не все в “ПСЖ” сделал". И оказался прав.
© Соцсети футболистаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Соцсети футболиста
Матвей Сафонов
У российского голкипера одна из самых низких в парижском клубе зарплат — 250 тысяч евро в год до вычетов налогов (в два раза меньше, чем у Шевалье). Предметный интерес к нему проявляют боссы клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который играет Криштиану Роналду. Шейхи даже прилетали в Будапешт, чтобы посмотреть на игру Сафонова в финале Лиги чемпионов. Они, как пишут французские издания, готовы выложить 35 миллионов евро за российского голкипера, чью трансферную стоимость авторитетный портал transfermarkt оценивает в 22 миллиона.
Только находящийся в самом футбольном возрасте Сафонов вряд ли соблазнится большими деньгами в ущерб возможности играть в лучшем клубе мира с возможностью похейтить своих хейтеров после победных финалов самых престижных турниров. Остается надеяться, что вскоре мы увидим и вратарские подвиги Матвея в составе сборной России в официальных матчах.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Сафонов обратился к хейтерам после победы в Лиге чемпионов
Вчера, 01:28
 
ФутболСпортБудапештФранцияПарижМатвей СафоновИлья ЗабарныйЛуис ЭнрикеКраснодарЛига чемпионов 2025-2026БаварияМиланРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    2-й сет
    А. Соболенко
    Н. Осака
    72
    53
  • Футбол
    Перерыв
    Австрия
    Тунис
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала