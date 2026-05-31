Сафонов обратился к хейтерам после победы в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в своем Telegram-канале обратился к критикам после победы в Лиге чемпионов.

"Что, хейтеры, сейчас что скажете?" - сказал Сафонов на видео.

Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад он также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского " Интера " (5:0) на скамейке запасных.