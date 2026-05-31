Сафонов обратился к хейтерам после победы в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обратился к критикам после победы в Лиге чемпионов.
- «Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в своем Telegram-канале обратился к критикам после победы в Лиге чемпионов.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
"Что, хейтеры, сейчас что скажете?" - сказал Сафонов на видео.
Сафонову 27 лет, он стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад он также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда россиянин провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого россиянин отразил четыре пенальти.