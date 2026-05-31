Рейтинг@Mail.ru
В России не зафиксировали завозные случаи заболевания холерой - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 31.05.2026
В России не зафиксировали завозные случаи заболевания холерой

Роспотребнадзор: в России не зафиксировали завозные случаи заболевания холерой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России завозных случаев заболевания холерой на данный момент не зарегистрировано.
  • С начала года в 23 странах мира зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры, наибольшее количество — в странах Африки.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Завозных случаев заболевания холерой на данный момент в России зарегистрировано не было, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. По информации министерства здравоохранения Нигерии, зарегистрировано 943 подтвержденных случая холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дожди.
"Для диагностики холеры в РФ есть быстрый тест, позволяющий не только выявить холерный вибрион, но и определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения. На сегодняшний день завозных случаев заболевания не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Врач с пробиркой - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Роспотребнадзор рассказал о переносчике хантавируса Андес
12 мая, 22:05
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала