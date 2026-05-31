В России не зафиксировали завозные случаи заболевания холерой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России завозных случаев заболевания холерой на данный момент не зарегистрировано.
- С начала года в 23 странах мира зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры, наибольшее количество — в странах Африки.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Завозных случаев заболевания холерой на данный момент в России зарегистрировано не было, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. По информации министерства здравоохранения Нигерии, зарегистрировано 943 подтвержденных случая холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дожди.
"Для диагностики холеры в РФ есть быстрый тест, позволяющий не только выявить холерный вибрион, но и определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения. На сегодняшний день завозных случаев заболевания не зарегистрировано", - говорится в сообщении.