Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании выступила с резким призывом в отношении России - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 31.05.2026 (обновлено: 20:49 31.05.2026)
Премьер Дании выступила с резким призывом в отношении России

Премьер Дании Фредериксен призвала усилить давление на Россию

© AP Photo / Michael ProbstПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Michael Probst
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить давление на Россию, введя дополнительные санкции.
  • Она назвала Украину "первой линией обороны" Европы и призвала обеспечить ее оружием.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европе необходимо усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza.

"Мы также должны оказать гораздо большее давление на Россию — как экономическое, так и политическое — путем введения дополнительных санкций", — сказала она.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Порошенко* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 08:47
Кроме того, премьер назвала Украину "первой линией обороны" Европы и призвала обеспечить ее оружием, утверждая, что Запад заставил ее "воевать со связанными за спиной руками".

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

В Москве неоднократно отмечалось, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В МИД Эстонии сделали внезапное заявление о России
Вчера, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМетте ФредериксенДанияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала