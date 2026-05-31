Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить давление на Россию, введя дополнительные санкции.
- Она назвала Украину "первой линией обороны" Европы и призвала обеспечить ее оружием.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Европе необходимо усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza.
"Мы также должны оказать гораздо большее давление на Россию — как экономическое, так и политическое — путем введения дополнительных санкций", — сказала она.
Кроме того, премьер назвала Украину "первой линией обороны" Европы и призвала обеспечить ее оружием, утверждая, что Запад заставил ее "воевать со связанными за спиной руками".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
В Москве неоднократно отмечалось, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.
