В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от холеры за границей - РИА Новости, 31.05.2026
16:38 31.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от холеры за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор сообщил, что основными мерами профилактики холеры являются соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка мяса и употребление бутилированной воды.
  • С начала 2026 года зарегистрировано более 78 тысяч случаев болезни в 23 странах, наибольшее количество — в Африке.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Основными мерами профилактики холеры являются соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка мяса, употребление бутилированной воды, сообщил Роспотребнадзор.
По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала 2026 года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. По информации министерства здравоохранения Нигерии, зарегистрированы 943 подтвержденных случая холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дожди.
"Роспотребнадзор информирует, что гражданам, находящимся в эпиднеблагополучных по холере странах, необходимо соблюдать меры личной профилактики. Для питьевых нужд, гигиены полости рта, мытья овощей и фруктов используйте только бутилированную воду в заводской упаковке, не употребляйте лед, приготовленный из сырой воды", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В Роспотребнадзоре уточнили, что также следует следить за чистотой рук и мыть их с мылом после посещения мест массового скопления людей, использовать антисептики. Не рекомендуется употреблять в пищу готовые нарезки овощей и фруктов, не стоит приобретать еду на рынках, мясные и рыбные продукты, в том числе морепродукты, можно употреблять в пищу только после их термической обработки.
