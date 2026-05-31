Роспотребнадзор помог закрыть почти пять тысяч сайтов с продажей табака

00:15 31.05.2026
Роспотребнадзор помог в блокировке 4,8 тысячи сайтов с онлайн-продажей табака

Запрет курения. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции и подал 5,3 тыс. исковых заявлений в суд для блокировки соответствующих сайтов.
  • Суды удовлетворили 4,8 тыс. исковых заявлений, и столько же площадок с дистанционной продажей табака было заблокировано.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Около 4,8 тысяч площадок с дистанционной продажей табака было заблокировано в результате содействия Роспотребнадзора, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.
Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.
"Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что привело к подаче 5,3 тыс. исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 4,8 тыс. из них суды удовлетворили", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также призвал всех граждан, употребляющих никотиносодержащие изделия, обратить внимание на свое здоровье и отказаться от вредной привычки.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
