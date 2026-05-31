Овчинский: более 70 семей переселились по реновации в ЖК на улице Говорова - РИА Новости, 31.05.2026
14:55 31.05.2026
Овчинский: более 70 семей переселились по реновации в ЖК на улице Говорова

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики | Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Более 70 семей, участвующих в программе реновации, отпраздновали новоселье в жилом комплексе на улице Говорова в Можайском районе на западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В жилой комплекс на улице Говорова, 14А уже переехали более 70 семей. Переезд не требует от новоселов смены детсада, школы или поликлиники, как и поиска новых магазинов и сервисов. Они могут пользоваться той же инфраструктурой, поскольку жилой комплекс возвели поблизости от расселяемых домов. Это один из основополагающих принципов программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Всего в Можайском районе Москвы под заселение участникам программы реновации уже переданы 11 современных многоквартирных домов, уточнил министр. Переезжать по реновации жители района начали в 2018 году, добавил он.
Благодаря инструкции суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru москвичи могут узнать больше об организации процесса и документах, обязательных к наличию. Кроме того, как заметил руководитель департамента, на ресурсе предусмотрена функция создания персонализированной инструкции по переезду под конкретную жизненную ситуацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового дома для участников программы реновации на улице Онежской, 33 в Головинском районе на севере города. Новостройка рассчитана на 511 квартир общей площадью 31 тысяча квадратных метров. С 20 апреля к осмотру квартир там приступили 403 семьи из трех расположенных по соседству домов.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч жителей столицы.
 
