Овчинский: более 70 семей переселились по реновации в ЖК на улице Говорова

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Более 70 семей, участвующих в программе реновации, отпраздновали новоселье в жилом комплексе на улице Говорова в Можайском районе на западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

« "В жилой комплекс на улице Говорова, 14А уже переехали более 70 семей. Переезд не требует от новоселов смены детсада, школы или поликлиники, как и поиска новых магазинов и сервисов. Они могут пользоваться той же инфраструктурой, поскольку жилой комплекс возвели поблизости от расселяемых домов. Это один из основополагающих принципов программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Всего в Можайском районе Москвы под заселение участникам программы реновации уже переданы 11 современных многоквартирных домов, уточнил министр. Переезжать по реновации жители района начали в 2018 году, добавил он.

Благодаря инструкции суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru москвичи могут узнать больше об организации процесса и документах, обязательных к наличию. Кроме того, как заметил руководитель департамента, на ресурсе предусмотрена функция создания персонализированной инструкции по переезду под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового дома для участников программы реновации на улице Онежской, 33 в Головинском районе на севере города. Новостройка рассчитана на 511 квартир общей площадью 31 тысяча квадратных метров. С 20 апреля к осмотру квартир там приступили 403 семьи из трех расположенных по соседству домов.