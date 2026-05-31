Ушаков: реакция Киева мешает достигнутым в Анкоридже пониманиям

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Реакция Киева мешает США выполнить понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Многие употребляют это слово "договоренности". Я бы поточнее, может быть, сказал, "понимания". Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев", — сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
