Число госпитализированных после отравления в Пятигорске возросло до 34

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 39, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.
"К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных — 34 пациента. Пять человек отказались от госпитализации", — написал он на платформе "Макс".
Ворошилов добавил, что в инфекционном отделении городской больницы № 2 есть резерв койко-мест. Всем пациентам, среди которых двое детей, оказывается необходимая помощь.
Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших нашли сальмонеллу. Все они посещали одно кафе, его работу приостановили. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказала РИА Новости отравившаяся девушка, симптомы наступили через несколько часов, появилась боль в животе и жар. Она ходила в заведение с друзьями, но самочувствие ухудшилось не у всех. По ее словам, блюда были разными, вероятно, проблема заключалась в каком-то определенном продукте.