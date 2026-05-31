23:06 31.05.2026 (обновлено: 23:44 31.05.2026)
Число госпитализированных после отравления в Пятигорске возросло до 34

Число госпитализированных после отравления в кафе в Пятигорске увеличилось до 34

Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число отравившихся в кафе в Пятигорске увеличилось до 39 человек.
  • У пострадавших нашли сальмонеллу, заведение приостановило работу.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число отравившихся в кафе в Пятигорске выросло до 39, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.
«
"К сожалению, к вечеру поступили еще три человека, общее количество госпитализированных — 34 пациента. Пять человек отказались от госпитализации", — написал он на платформе "Макс".
Ворошилов добавил, что в инфекционном отделении городской больницы № 2 есть резерв койко-мест. Всем пациентам, среди которых двое детей, оказывается необходимая помощь.
Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших нашли сальмонеллу. Все они посещали одно кафе, его работу приостановили. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказала РИА Новости отравившаяся девушка, симптомы наступили через несколько часов, появилась боль в животе и жар. Она ходила в заведение с друзьями, но самочувствие ухудшилось не у всех. По ее словам, блюда были разными, вероятно, проблема заключалась в каком-то определенном продукте.
