Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36 человек

ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости. Число отравившихся в кафе в Пятигорске увеличилось до 36, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
"Количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и 5 лет", — говорится в публикации.
Пять человек отправили на амбулаторное лечение, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших нашли сальмонеллу. Все они посещали одно кафе, его работу приостановили. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказала РИА Новости отравившаяся девушка, симптомы наступили через несколько часов, появилась боль в животе и жар. Она ходила в заведение с друзьями, но самочувствие ухудшилось не у всех. По ее словам, блюда были разными, вероятно, проблема заключалась в каком-то определенном продукте.