Рейтинг@Mail.ru
Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36 человек - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 31.05.2026 (обновлено: 22:40 31.05.2026)
Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36 человек

Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36 человек, среди них 2 детей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36.
  • Тридцать один человек, включая двоих детей, были госпитализированы.
ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости. Число отравившихся в кафе в Пятигорске увеличилось до 36, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
«
"Количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и 5 лет", — говорится в публикации.
Женщина пьет воду - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Нутрициолог рассказала, как избежать отравлений летом
28 апреля, 11:42
Пять человек отправили на амбулаторное лечение, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших нашли сальмонеллу. Все они посещали одно кафе, его работу приостановили. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказала РИА Новости отравившаяся девушка, симптомы наступили через несколько часов, появилась боль в животе и жар. Она ходила в заведение с друзьями, но самочувствие ухудшилось не у всех. По ее словам, блюда были разными, вероятно, проблема заключалась в каком-то определенном продукте.
Роллы и суши - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Роспотребнадзор расследует случаи отравления роллами из "Якитории" в Москве
30 мая, 17:52
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ПятигорскРоссияСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала