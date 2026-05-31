Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36 человек

Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших нашли сальмонеллу. Все они посещали одно кафе, его работу приостановили. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказала РИА Новости отравившаяся девушка, симптомы наступили через несколько часов, появилась боль в животе и жар. Она ходила в заведение с друзьями, но самочувствие ухудшилось не у всех. По ее словам, блюда были разными, вероятно, проблема заключалась в каком-то определенном продукте.