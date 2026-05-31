В Пятигорске после отравления в кафе госпитализировали 29 человек

ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости. В Пятигорске из-за массового отравления в кафе госпитализировали почти 30 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящее время госпитализированы 29 человек", — сказал собеседник агентства.
В субботу сообщалось, что в Пятигорске девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет.
Позднее Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших обнаружили сальмонеллу. Работу кафе приостановили, СК России и прокуратура проводят проверку.
В социальных сетях заведения сообщается, что сотрудники выявляют причину, которая вызвала пищевое отравление.