В Пятигорске после отравления в кафе госпитализировали 29 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пятигорске 29 человек госпитализированы в результате массового отравления.

Предварительно установлено, что все пострадавшие посещали одно кафе.

ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости. В Пятигорске из-за массового отравления в кафе госпитализировали почти 30 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

« "В настоящее время госпитализированы 29 человек", — сказал собеседник агентства.

В субботу сообщалось, что в Пятигорске девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет.

Позднее Роспотребнадзор уточнил, что у пострадавших обнаружили сальмонеллу. Работу кафе приостановили, СК России и прокуратура проводят проверку.