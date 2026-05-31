Силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над Россией

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск в воскресенье сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.