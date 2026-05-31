Море зовет: популярные маршруты и лучшие цены на летний отдых

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россияне активно бронируют туры на лето, но путевки еще есть. Самые популярные направления — пляжные: в России — Черное море, за рубежом — традиционно Турция. Куда еще стоит отправиться на каникулах и во сколько обойдется такой отпуск — в материале РИА Новости.
Россияне выбирают море
Курорты Краснодарского края и Крым — традиционные лидеры спроса. Кроме того, у путешествующих по России в первой пятерке в этом году — Минводы, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, рассказывает вице-президент по внутреннему туризму АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Также востребованы Калининград, города Золотого кольца и "природные" направления — Алтай, Байкал, Камчатка, перечисляет эксперт.
По словам Ромашкина, интерес к Краснодарскому краю вырос на восемь процентов, причем во многом за счет Анапы. Новости об открытии пляжей позволили увеличить количество бронирований на треть.
Впрочем, большинство туристов все же предпочитает проводить время на побережье Сочи, хотя спрос по сравнению с прошлым годом снизился на 15 процентов. Зато на столько же процентов увеличилось число заявок на отдых в Крыму.
"Туристы сохраняют интерес к обеим столицам и загородному отдыху рядом с ними. Но, в отличие от прошлого года, значительно больше людей будет принимать решение уже в ходе самого летнего сезона", — поясняет эксперт.
В десятку самых востребованных локаций страны входят Татарстан, Приморский край и Ярославская область, отметили в РСТ. Однако из-за природных катаклизмов этот топ покинул Дагестан, говорит президент РСТ Илья Уманский.
Эксперт отмечает важную тенденцию. "Лишь два из десяти регионов показывают рост спроса относительно прошлого года: Краснодарский край — на четыре процента, Крым — на семь с половиной". В остальных субъектах из списка количество бронирований снижается: Москва потеряла 8,4 процента, Петербург — 6,5, Ставропольский край — 15,2, Подмосковье — 4,2 процента, Калининградская область — 15, Татарстан — 9,3 процента.
Причина проста: отдых на море россияне планируют заранее, ведь для большинства это главная поездка в году. Спрос на остальные регионы спонтанный, поясняет Уманский. Не помогает даже умеренный рост стоимости на размещение в отелях — 3,5 процента за год — то есть ниже инфляции. Для сравнения: в 2025-м рост цен достигал 12,5 процента.
В целом же средняя стоимость летнего тура (без перелета) на двоих в Краснодарский край — 100-130 тысяч рублей на девять ночей, уточняет Сергей Ромашкин. В Крыму за десять ночей туристы платят 117-150 тысяч рублей на двоих, в Санкт-Петербурге — 40-60 тысяч за четыре-пять ночей.
Полторы недели в Кавминводах стоят около 150 тысяч рублей на двоих, в Подмосковье — 95-125 тысяч за неделю. Три-четыре дня каникул в Москве обойдутся в 25-30 тысяч рублей на двоих.
Многолетний лидер
В пятерку самых востребованных летних маршрутов за рубежом вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, перечисляет вице-президент АТОР и гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
Старый город в Анталье
Акция раннего бронирования, дающая возможность существенно сэкономить при покупке путевки, позволила увеличить турпоток на курорты Антальи, Бодрума, Даламана, Мармариса на 17 процентов.
Активное привлечение к перевозке россиян иностранных авиакомпаний привело к росту заявок на летний отдых в Египте на 32 процента, говорит Мурадян.
Высок интерес к Мальдивам, Китаю, причем как к пляжному отдыху на Хайнане, так и к материковым экскурсионным программам. Также в топе Индонезия и страны СНГ — пляжные курорты Казахстана и Грузии.
"Азия продолжает увеличивать долю рынка: тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер", — отмечает эксперт. Причем по сравнению с прошлым годом спрос на туры в Таиланд снизился на шесть процентов, но резко выросла популярность отдыха во Вьетнаме — он стал дешевле примерно на 20 процентов. Еще один фактор — доступность прямых перелетов из разных регионов России.
Девушка примеряет шляпу во Вьетнаме
На Мальдивах россияне по числу отдыхающих на втором месте после китайцев. В этом году там побывали уже 102 тысячи наших соотечественников. "Но россиян на островах любят больше — они прилетают на срок от девяти ночей, в то время как китайцы ограничиваются тремя-пятью ночами", — объясняет эксперт. Важный фактор — самые низкие за последние пять лет цены на авиабилеты. Причем через страны Ближнего Востока перелет даже дешевле, чем прямым рейсом из России.
Санья, Китай
Растет интерес к Китаю — на Хайнане можно отдохнуть вдвоем за 200 тысяч рублей. Заметен спрос на экскурсионные поездки в Поднебесную: гости изучают разные регионы, причем возвращаются в страну неоднократно. Кроме того, за счет умеренных цен и нестабильности обстановки на Ближнем Востоке Китай стал главным транзитным хабом при путешествии в Азию.
Самое бюджетное зарубежное направление этим летом — Абхазия, где недельный отдых с перелетом из Москвы стоит 160-200 тысяч рублей на двоих, уточняет Мурадян. В Китае, Таиланде и Египте можно отдохнуть за 190-260 тысяч на двоих. Турция подороже: 260-320 тысяч на двоих за девятидневный тур. Самое дорогое массовое направление — Мальдивы: отпуск там стоит 450-600 тысяч на двоих.