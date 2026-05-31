Падение девочки с подпорной стены во Владивостоке

Падение девочки с подпорной стены во Владивостоке

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Падение девочки с подпорной стены во Владивостоке

Во Владивостоке девочка получила травмы, сорвавшись с подпорной стены

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Приморья начала проверку по факту падения девочки с подпорной стены во Владивостоке.

Пострадавшую с переломами и черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Прокуратура оценит содержание и эксплуатацию объекта, а также проверит соблюдение требований о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Проверка по факту падения девочки с подпорной стены во Владивостоке начата прокуратурой Приморья, сообщили корреспонденту РИА Новости в ведомстве.

Видео с девочкой, упавшей с подпорной стены во Владивостоке , начало расходиться в соцсетях в воскресенье. На нем видно, как ребенок облокотился на ограждение, которое не выдержало, из-за чего девочка упала с высоты около пяти метров.

"Да, проверка проводится, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего", – ответили РИА Новости в прокуратуре на вопрос о девочке, получившей травмы в результате падения.

В надзорном ведомстве сообщили, что пострадавшую 2015 года рождения с переломами и черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.