10:01 31.05.2026
Во Владивостоке девочка получила травмы, сорвавшись с подпорной стены

Прокуратура начала проверку после падения девочки со стены во Владивостоке

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Приморья начала проверку по факту падения девочки с подпорной стены во Владивостоке.
  • Пострадавшую с переломами и черепно-мозговой травмой доставили в больницу.
  • Прокуратура оценит содержание и эксплуатацию объекта, а также проверит соблюдение требований о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Проверка по факту падения девочки с подпорной стены во Владивостоке начата прокуратурой Приморья, сообщили корреспонденту РИА Новости в ведомстве.
Видео с девочкой, упавшей с подпорной стены во Владивостоке, начало расходиться в соцсетях в воскресенье. На нем видно, как ребенок облокотился на ограждение, которое не выдержало, из-за чего девочка упала с высоты около пяти метров.
"Да, проверка проводится, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего", – ответили РИА Новости в прокуратуре на вопрос о девочке, получившей травмы в результате падения.
В надзорном ведомстве сообщили, что пострадавшую 2015 года рождения с переломами и черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.
В прокуратуре добавили, что ведомство оценит содержание и эксплуатацию объекта, а также проверит соблюдение требований о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
